Заради кризата: Извънредни мерки в Азия

Цените на петрола продължават да растат въпреки уверенията на американския президент за пробив в преговорите с Иран.

Световният стандарт – сорт Брент – наближава 110 долара за барел, а азиатските държави, които са сред най-големите потребители на петрол от Ормузкия пролив, въвеждат мерки за справяне с енергийната криза.

Южна Корея забрани износа на нафта и планира да изключи половината от осветлението в коридорите на президентската си сграда като символична мярка за намаляване на енергопотреблението. Междувременно Япония ще позволи пълната експлоатация на по-старите въглищни електроцентрали, които досега работеха на максимум 50% от капацитета си.

Виетнам временно премахна екологичния данък върху горивата, за да намали цените на бензина до 15 април.

Сингапур отложи въвеждането на такса за зелено авиационно гориво за полети, напускащи страната, до януари 2027 г.

А във Филипините втори ден продължава транспортната стачка в Манила заради високите цени на горивата, като страната обяви национално енергийно извънредно положение, пише bTV.

