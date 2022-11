Вълнения в Белия дом! Какво направи Байдън?

Президентът на САЩ Джо Байдън омъжи днес своя внучка - 19-ата сватба в историята на Белия дом, предаде АП.

Наоми Байдън и годеникът й Питър Нийл се врекоха във вечна вярност на кратка церемония в късната сутрин, когато температурата във Вашингтон не бе много над нулата. Това бе първата сватба на Южната морава и първата в Белия дом, при която булката е внучка на президента.

Десетки бели сгъваеми столове изпълниха част от Южната морава. Гостите започнаха да пристигат часове преди началото на церемонията, като някои жени бяха с отворени обувки въпреки мразовитото време.

Congratulations Naomi and Peter! We love you. pic.twitter.com/aIEatnDQhm

След официалното сключване на брака присъстващите бяха поканени на обяд в Белия дом. Малко подробности за церемонията станаха публично достояние. На сватбата присъстваха около 250 гости, посочва Ройтерс.

28-годишната Наоми Байдън е адвокат във Вашингтон. Тя е дъщеря от първия брак на Хънтър Байдън - син на американския президент и на първата му съпруга Нейлия.

Наоми е кръстена на първата дъщеря на Джо Байдън, която загива още като бебе през 1972 г. при автомобилна злополука заедно с майка си Нейлия, отбелязва АФП. Американски медии твърдят, че тя има силно влияние в частния кръг и го е убедила да се кандидатира на президентските избори през 2020 г.

A White House wedding. Naomi Biden gets married on the South Lawn of the White House. pic.twitter.com/v8rPoErfuW