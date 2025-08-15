Вкараха в лудницата гръцка суперзвезда!

Сериозни проблеми налегнаха много известен гръцки певец.

Йоргос Мазонакис е бил приет за лечение в държавна психиатрична клиника, съобщават в Гърция.

Въдворяването на певеца е направено по прокурорско разпореждане. Самият той твърди, че това е заговор на семейството му.

Точните причини за хоспитализацията не са официално обявени, досега близките на артиста не са направили публични изявления.

Очаква се скоро Мазонакис да бъде преместен от държавна психиатрия в частна клиника.

Според местния закон, когато едно или повече лица с близък семеен произход подадат искане до прокурор, че техен роднина се нуждае от хоспитализация, тъй като страда от психично разстройство, тогава той нарежда временното приемане на предполагаемия пациент в държавно психиатрично заведение.

Сочи се, че Йоргос има съдебни проблеми със сестра си Васо.

