Вкараха Джорджа Мелони в невиждан скандал!

Огромен шок с една от най-симпатичните политически фигури в Европа в момента.

Италианският министър-председател Джорджа Мелони се оказа в центъра на голям скандал, след като нейни снимки, заедно с тези на други жени политици, бяха публикувани в сексистки онлайн форум.

Скандалът предизвика широк обществен отзвук и постави на фокус проблема с онлайн тормоза и "порнографията за отмъщение".

През последните дни Италия е разтърсена от скандал, свързан с уебсайта Phica.eu. Активен от 2005 г., този форум има над 700 000 абонати и е предназначен за събиране и грубо коментиране на снимки на жени, взети от лични или социални профили. По същество това е "сексистка галерия", която превръща жените в обекти на колективна изложба.

Във форума са публикувани снимки на редица известни личности от италианската политика, включително на Джорджа Мелони и нейната сестра. Снимките са откраднати и манипулирани, с "зловещи увеличения и намеси", а понякога дори и фалшифицирани.

