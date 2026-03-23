В Ню Йорк с незабавни решения след тежката катастрофа

Най-малко 13 души, включително двама пожарникари, са пострадали при удара между самолета и противопожарната машина на писта 4 на летището, според информации на NBC и Sky News. Сержант и служител, намирали се в камиона, са с фрактури, но в стабилно състояние в болница.

Както вече е известно, пилот и втори пилот са загинали, след като пътнически самолет на Air Canada Express се сблъска с противопожарен камион след кацане на писта на LaGuardia Airport в Ню Йорк късно в неделя (22 март).

В социалните мрежи се появиха множество видеа от мястото на инцидента, показващи евакуация и спасителни операции. Кадри показват тежко повредения самолет на Air Canada, осветен от прожектори, както и аварийни автомобили, разположени по пистата.

Междувременно Federal Aviation Administration (FAA) е разпоредила незабавно спиране на всички полети от летище LaGuardia. В съобщението се посочва, че причината е извънредна ситуация, като има голяма вероятност ограничението да бъде удължено.

Според сайта на летището всички пристигащи полети са били пренасочени към други летища или върнати към изходните си точки.

В отделно съобщение до пилотите FAA посочва, че летището може да остане затворено до 18:00 GMT, без да се дават подробности за щетите.

