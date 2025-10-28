Ураганът на века помете Ямайка! Страшна заплаха за Куба и Бахамите

Историческа катастрофа връхлетя Ямайка, след като ураганът „Мелиса“ премина през острова с опустошителна сила, оставяйки след себе си разрушения, наводнения и хиляди без покрив. Стихията, достигнала пета категория по скалата на Сафир-Симпсън, е определена от Световната метеорологична организация като най-мощната буря, удряла Ямайка в последните сто години.

С устойчиви ветрове от над 295 км/ч и атмосферно налягане под 900 милибара, „Мелиса“ буквално помете западната част на острова, където цели селища останаха без електричество и достъп поради свлачища и паднали дървета. Най-тежко пострадаха областите Хановър и Сейнт Джеймс, където властите съобщават за множество разрушени домове и изцяло откъснати пътища.

„Бурята на века“

Премиерът Андрю Холнес обяви извънредно положение и предупреди жителите да не подценяват мащаба на бедствието.

„Не залагайте живота си срещу Мелиса. Това не е обикновен ураган“, заяви той в обръщение към нацията.

Над 650 убежища бяха отворени в цялата страна, но според местните власти част от тях вече са препълнени. Хиляди туристи са блокирани по курортите, след като полетите към и от Кингстън и Монтего Бей бяха отменени.

Наводнения и свлачища

Бурята се движи бавно – с едва 7–10 км/ч, което доведе до продължителни и проливни дъждове. Валежите надхвърлят 500 литра на квадратен метър, а приливната вълна по южното крайбрежие е достигнала четири метра.

Метеоролозите предупреждават, че реалните щети тепърва ще се изчисляват, тъй като достъпът до някои райони е напълно невъзможен.

Регионът под заплаха

След като премина над Ямайка, „Мелиса“ се насочва към Куба и Бахамските острови, където също са издадени предупреждения за ураган от най-висока степен. Части от Хаити вече са под вода, а има и първи съобщения за жертви.

Експертите свързват рекордната сила на бурята с изключително топлите води на Карибско море – явление, което се засилва от глобалното затопляне. Според климатолози това е тревожен сигнал за бъдещето на региона, където малките островни държави са сред най-уязвимите на планетата.

Тежък удар по икономиката

Туризмът, който осигурява почти 30% от БВП на Ямайка, е сред най-силно засегнатите отрасли. Разрушени са хотели, а плажните зони – едни от най-посещаваните в Карибите – са под вода. Очаква се възстановяването да струва милиарди долари и да отнеме месеци, дори години.

„За хората тук това не е просто буря. Това е изпитание на оцеляването“, казва местен жител пред „Гардиян“.

Помощ и международна реакция

САЩ, Канада и Европейският съюз вече обявиха готовност да изпратят хуманитарна и финансова помощ. Обсъжда се и активиране на международен фонд за бързо възстановяване след природни бедствия в Карибския регион.

