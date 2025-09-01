Украйна с нов удар срещу Рамзан Кадиров

Срещу чеченския лидер Рамзан Кадиров Службата за сигурност на Украйна (СБУ) обяви задочно нови обвинения.

"Разследващите от Службата за сигурност са уведомили Кадиров задочно за подозрение по член 438 от Наказателния кодекс на Украйна ("Нарушение на законите и обичаите на войната")", се казва в изявление на СБУ, публикувано в Telegram канала ѝ.

СБУ е обявила Кадиров за издирване през ноември 2022 г. Според базата данни на агенцията, той е обвинен по два члена, включително "водене на агресивна война или агресивни военни действия".

Според Наказателния кодекс на Украйна, това предвижда лишаване от свобода за срок от десет до петнадесет години.

По-късно ръководителят на Чечения отговори на решението на СБУ, отбелязвайки, че "вече е бил в Украйна няколко пъти" и не е забелязал някой да се опитва да го хване, предаде "Фокус".

