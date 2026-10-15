34 деца и учителка загинаха под рухнал покрив

Покрив на училище рухна върху десетки деца по време на учебни занятия в северозападния пакистански град Пешавар. Най-малко 35 души – 34 ученици и една учителка – са загинали при трагедията, съобщава Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти и болнични служители.

Над 50 души са ранени, като състоянието на част от тях е критично. Спасители, учители и местни жители часове наред са разчиствали отломките, опитвайки се да достигнат до затрупаните ученици.

Инцидентът е станал днес, четвъртък, 15 октомври, в частното училище „Ал-Хаир“, разположено в квартал Дир Колони.

Децата вече били в класните стаи, когато сградата започнала да се срутва.

Три етажа рухнали един след друг

Сигналът до спешните служби е подаден в 8:48 ч. местно време, или 3:48 ч. по Гринуич.

Говорителят на спасителните служби Билал Файзи обясни пред BBC, че първоначално се е срутил покривът на класна стая на горния етаж.

Тежките строителни отломки паднали върху помещението отдолу и предизвикали последователно разрушаване на таваните.

По-късно началникът на полицията в Пешавар Миан Саид потвърди, че бедствието е засегнало класни стаи на три етажа.

По думите му в горното помещение имало около 30 ученици, в средното – приблизително 40, а на приземния етаж – още 45.

Така повече от сто деца са се намирали в непосредствено засегнатата част на сградата.

При падането на покрива тежестта на отломките се пренесла върху конструкцията под него, предизвиквайки верижно разрушаване.

За секунди мястото, където децата трябвало да учат, се превърнало в купчина бетон, прах и строителни материали.

„Извадих шест деца с ръцете си. Бяха живи и говореха“

Сред първите, които се притекли на помощ, били местни жители и преподаватели от близките учебни заведения.

Един от очевидците разказва пред BBC, че лично е успял да извади шест деца изпод разрушената конструкция.

„Аз лично извадих шест деца със собствените си ръце. Повечето бяха живи и говореха. Но по-късно се оказа, че са починали“, споделя той.

Мъжът описва тежките сцени, на които станал свидетел.

„Имаше много кръв“, разказва той.

Особено болезнен останал споменът за едно от пострадалите деца. „Едно дете каза, че го боли много. Езикът му беше пресъхнал в устата и молеше за вода.“

Друг местен жител, на име Сохаил, разказва, че заедно със свои съседи се опитвал да освободи затрупаните ученици с лопати.

Всички работели с надеждата да успеят да достигнат до оцелелите, преди да е станало твърде късно.

Тясната улица забавила спасителните действия

Спасителната операция била допълнително затруднена от местоположението на училището.

Сградата се намира на много тясна улица, което създало проблеми при достъпа на специализирана техника и при транспортирането на ранените към болниците.

На мястото пристигнали екипи на спешните служби, пожарникари, полиция и медицински специалисти.

Междувременно родители и близки се събирали около училището, очаквайки новини за децата си.

Според последните сведения на спасителните служби всички открити затрупани хора са били извадени от отломките.

Болниците в Пешавар преминали към извънредна организация, за да приемат пострадалите.

Стотици семейства в шок

Първоначално болница Lady Reading Hospital съобщи за смъртта на 32 деца и една учителка, а в Naseerullah Khan Babar Memorial Hospital беше потвърдена смъртта на още едно дете.

По-късните данни, разпространени от Асошиейтед прес и Ройтерс, увеличиха броя на загиналите на най-малко 35.

Сред жертвите преобладават малки ученици, повечето на възраст под 13 години.

Ранените са настанени за лечение в болници в града, а за някои от тях лекарите продължават да се борят.

Сградата била претоварена и с некачествени плочи

След трагедията вниманието се насочи към състоянието на училищната сграда.

Представителят на спасителните служби Ариф Хатак заяви, че постройката е била изградена като временна конструкция.

Според началника на полицията Миан Саид цялата сграда е била претоварена.

Той посочи, че покривните плочи са били с недостатъчно качество и не са могли да издържат тежестта, на която са били подложени.

Тези първоначални констатации пораждат сериозни въпроси за строителството, поддръжката и контрола върху безопасността на училището.

Предстои експертите да установят дали конструкцията е отговаряла на изискванията и дали евентуалните нарушения са могли да бъдат установени по-рано.

Собственикът на училището е арестуван

Полицията в Пешавар задържа собственика на частното училище „Ал-Хаир“.

Миан Саид обеща подробно разследване, което да установи дали при строителството и експлоатацията на сградата са нарушени действащите строителни норми.

Разследващите ще трябва да изяснят как е била изградена конструкцията, дали е преминавала необходимите проверки и кой носи отговорност за безопасността на децата.

Самото задържане не представлява доказателство за вина, а окончателните изводи ще зависят от експертизите и разследването.

Пакистанските власти обещаха да установят причините за трагедията и да предприемат действия срещу отговорните лица, ако бъдат установени нарушения.

Трагедия, която поставя въпроса за сигурността в училищата

Срутването в Пешавар отново насочи вниманието към състоянието на училищните сгради в Пакистан.

В страната периодично се съобщава за тежки инциденти, свързани с некачествено строителство, недостатъчен контрол и използване на неподходящи материали.

За много семейства частните образователни центрове са възможност децата им да получат обучение близо до дома.

Трагедията обаче показва колко висока може да бъде цената, когато безопасността на сградите не е гарантирана.

Разследването тепърва ще трябва да даде отговор защо покривът е рухнал и можело ли е бедствието да бъде предотвратено.