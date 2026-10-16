34 деца и учителка загинаха под рухнал покрив
Ужасяваща трагедия потресе град Пешавар
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Ужасяваща трагедия потресе град Пешавар
Най-малко 141 загинали след нахлуване на шестима въоръжени камикадзета в клас Неописуема кървава баня се разигра в пакистанско училище в Пешавар. Шес...
Исламабад. При атентат в пакистанския град Пешавар загинаха 8 души, а ранените са най-малко 45 души, предаде Би Би Си. Експлозията се е случила в ква...