Убит е върховен ирански лидер

Американско-израелски удари убиха началника на разузнаването на Иранската революционна гвардия, съобщиха гвардейците.

„Генерал-майор Маджид Хадеми, влиятелният и образован ръководител на разузнавателната служба на Корпуса на ислямската революционна гвардия, загина като мъченик при престъпната терористична атака на американско-ционисткия враг днес призори“, се посочва в съобщение на Иранската революционна гвардия, публикувано в канала ѝ в Telegram.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com