Трима журналисти изгубиха живота си

При израелски удар днес по автомобил на телевизия „Ал Манар“, близка до „Хизбула“, са загинали най-малко трима ливански журналисти - двама репортери и един оператор. Това съобщиха световните агенции, като се позоваха на „Ал Манар“. Ударът е бил нанесен в Южен Ливан.

Според две ливански телевизии дългогодишният кореспондент на „Ал Манар“ Али Шуаиб е загинал, след като удар е поразил превозното средство близо до град Джезине. При същата атака са загинали и Фатима Фтуни, кореспондентка на новинарския телевизионен канал „Ал Маядин“, както и брат ѝ Мохамед, телевизионен оператор.

Израелската армия потвърди, че е взела на прицел Али Шуаиб и че той е бил убит при удара, но го описа като „терорист от разузнавателното подразделение на силите „Ар Радуан“, елитно звено на „Хизбула“, съобщи ДПА.

Според армията убитият терорист Шуаиб от години се е представял и действал под прикритието на журналист от телевизия „Ал Манар", предаде Франс прес.

И тримата телевизионни журналисти са били в колата, когато тя е била ударена по време на израелска атака в района. По-подробна информация за момента не е налична.

Ливанският президент Жозеф Аун определи израелския удар по журналисти като „крещящо престъпление“ и осъди убийствата, обвинявайки Израел, че „за пореден път (нарушава) най-основните правила на международното право, международното хуманитарно право и законите на войната, като напада кореспонденти на медиите, които са цивилни, изпълняващи професионалните си задължения“.

Ливанският министър на информацията Пол Моркос също осъди убийството на тримата журналисти. „За пореден път сме шокирани от мъченическата смърт на журналисти. Осъждаме и отричаме най-категорично повтарящите се, умишлени нападения на Израел срещу журналисти“, каза Моркос в изявление, пише "Лупа".

