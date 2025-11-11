Тръмп заплаши всички. Не си и помисляйте за война!

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не иска Вашингтон да бъде замесен във войни, но предупреди, че страната му ще действа сурово при такъв сценарий. В същото време той обяви, че САЩ вече не финансират директно Украйна, а получават пари за продажба на оръжие чрез НАТО.

"Не искам да участвам във войни", заяви Тръмп в интервю за "Fox News". "Но ако се окажа във война, ще спечелим бързо и ще бъде брутално.", цитира Дунав мост

По време на интервюто президентът повтори твърдението си, че той и неговата администрация са "прекратили осем конфликта за девет месеца", без да уточнява кои са те.

Нова схема за финансиране през НАТО

Отделно, пред репортери в Белия дом, Доналд Тръмп коментира и финансирането за Киев.

"Вече не харчим пари. Сега ни плащат чрез НАТО", каза той.

Той изрази мнение, че ситуацията в Украйна вече не заплашва с мащабен конфликт. "Ако бях президент, тази война никога нямаше да се случи. И ако не бях президент, тази война можеше да доведе до трета световна война. Това няма да се случи", добави държавният глава.

Как работи новата схема

Изявлението на Тръмп идва в контекста на нова схема за военна помощ за Украйна, обявена на 14 юли. Според нея Вашингтон продава оръжия, включително и батареи "Patriot", на европейски съюзници от НАТО. Тези съюзници от своя страна плащат за американските оръжия и прехвърлят собствените си системи на украинските въоръжени сили.

Според международни медии Германия е една от първите държави, подкрепили тази инициатива. Други страни, сред които Франция, Италия, Унгария и Чехия, са отказали да участват в схемата или са изразили резерви.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com