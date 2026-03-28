Тръмп обяви коя е следващата държава

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви „Куба е следващата“ по време на реч на инвестиционен форум в Маями. В словото си той изтъкна успехите на американските военни действия във Венецуела и Иран, съобщи Ройтерс.

„MAGA иска сила и иска победа. Иска успех. И това е, което ние имаме. И бяхме много, много успешни… Изградих тази велика армия, казах, че никога няма да се наложи да я използвате, но понякога трябва да я използвате. И Куба е следващата, между другото, но се преструвайте, че не съм го казал“, обяви Тръмп на форума.

Американският президент неведнъж е заявявал, че според него правителството в Хавана, изправено пред тежка икономическа криза, е на ръба на колапса.

През последните седмици администрацията във Вашингтон започна преговори с представители на кубинското ръководство, а самият Тръмп намекна, че е възможно да се предприемат военни действия, припомня БТА.

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел призна, че страната му води преговори със САЩ в опит да предотврати потенциална военна конфронтация.

Икономиката на Куба е силно засегната от прекъсванията във вноса на петрол, от който страната зависи за функционирането на електроцентралите си и транспортната си система.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com