Световен медиум направи стряскаща прогноза!

Награждаван американски медиум разбуни духовете с нова серия от предсказания за април 2026 г., които според нея могат да имат сериозни последици в глобален мащаб. Джил М. Джаксън, носителка на титлата „екстрасенс на годината“ два пъти, твърди, че вече е доказала способностите си, след като част от предишните ѝ прогнози са се сбъднали.

В началото на годината Джаксън прогнозира засилена сеизмична активност, особено в САЩ и Азия. Само дни след настъпването на 2026 г. бяха регистрирани над 100 земетресения, част от които достигнаха магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер, основно в азиатски региони.

На този фон тя предупреждава, че нестабилността ще продължи, особено в контекста на напрежението в Близкия изток и отношенията между САЩ, Израел и Иран.

Една от най-шокиращите ѝ прогнози засяга Доналд Тръмп. Според медиума има „голяма вероятност“ той да бъде отстранен от президентския пост именно през април. Тя намеква за различни сценарии, но отказва да даде подробности, позовавайки се на личната си безопасност. Освен това тя споменава и възможност за неуспешен атентат срещу него

Джил предупреждава за задаващ се недостиг на храни, който според нея е свързан с ескалацията на конфликта в Близкия изток. Тя подчертава, че цените ще продължат да се покачват и съветва хората да се ориентират към местно производство и самостоятелно отглеждане на храна. Според нея ефектите от тези процеси ще засегнат „всеки човек по невероятни начини“.

Сред тревожните ѝ прогнози са и увеличен брой самолетни катастрофи. Тя твърди, че е получила предупреждение за „пълно разрушаване“ на системите за сигурност в авиацията и призовава хората да се вслушват в интуицията си, когато планират пътувания.

Медиумът също така предупреждава за потенциална атака в САЩ, която според нея може да бъде представена подвеждащо пред обществеността Тя говори за възможни проблеми с инфраструктурата, включително електропреносната мрежа и дори използване на вода като средство за атака.

В заключение Джаксън прогнозира началото на процеси, които могат да доведат до банков колапс. Макар да не очаква сривът да настъпи веднага, тя смята, че „енергията“ за това ще се задейства още през април, като потенциални огнища посочва щатите Луизиана и Мичиган.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com