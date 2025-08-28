Страшен потоп в една страна. Засегнати са над 1 милион души

Страшен потоп застигна Индия. Спасителни екипи с лодки се опитват да стигнат до бедстващи семейства в провинция Пенджаб, след като три големи реки преляха заради проливни дъждове и изпускане на вода от преливащи язовири в съседна Индия, съобщи АП.

Бедствието е засегнало над 1 милион души, а около 250 000 са били принудени да напуснат домовете си. Наводненията са унищожили много земеделски култури и бизнеси, а много хора са блокирани в домовете си без възможност за евакуация.

Според полицията само в района на Гуджранвала и околните села вчера са загинали най-малко 15 души. Метеоролози предупреждават за нови валежи от петък, като дъждовете може да продължат и през следващата седмица.

Представителката на провинция Пенджаб Мариум Аурангзеб съобщи, че наводненията са засегнали 1432 села, разположени по поречието на реките Рави, Сутледж и Чинаб. Общо около 1,2 милиона души са пострадали, а 248 000 са били евакуирани.

В засегнатите райони са били открити близо 700 спасителни и 265 медицински пункта, доставят се храни и други стоки от първа необходимост.

Най-силните валежи от десетилетия

Същевременно индийската част на оспорваната територия Джаму и Кашмир преживя едни от най-силните валежи за месец август от десетилетия насам. Придошлите води предизвикаха наводнения и свлачища, които засегнаха и два от маршрутите за индуистки поклонници в Хималаите.

Наводненията заляха домове, разрушиха пътища и мостове, като индийските власти евакуираха хиляди хора. Загинали са поне 115 души, а десетки други са ранени. За първи път от 38 години и трите реки Рави, Сутледж и Чинаб са пълноводни по едно и също време, което налага усилени спасителни действия в няколко района.

Някои семейства разказват, че все още не са получили помощ от държавата. Масовите евакуации в провинция Пенджаб започнаха по-рано тази седмица, след като интензивни мусонни дъждове и изпускането на вода от индийските язовири предизвикаха внезапни наводнения в ниските погранични райони.

Главният министър на Пенджаб Мариам Наваз Шариф подчерта, че навременните евакуации са спасили много човешки животи. По думите ѝ, добрата предварителна подготовка и премахването на незаконно построени сгради в речните корита са предотвратили още по-тежки последици при най-сериозните наводнения в региона от десетилетия.

