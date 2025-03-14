След разговор с Путин: Извънредно от Тръмп за войната

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е провел „много добър и продуктивен” телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин.

Тръмп твърди, че „има много голям шанс тази ужасна, кървава война най-накрая да приключи”.

Путин изпрати послание до Тръмп

Тръмп е обсъдил с Путин въпроса за украинските войници в Курск, като е настоял пред руския лидер „животът им да бъде пощаден”, след като те били обградени от руски войски.

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