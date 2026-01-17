Скандал. Основна европейска държава напуска НАТО?

Политическа буря във Франция - заместник-председателят на Националното събрание Клеманс Гет настоя страната да напусне НАТО. Депутатката от радикалната лява формация "Непокорна Франция" предизвика сериозен отзвук, след като внесе предложение за излизане от Алианса. Според нея, това е "необходима крачка" към възстановяване на пълната военна и дипломатическа независимост на Париж.

Темата не е нова за нейната партия, но сега тя звучи по-актуално от всякога. Повод за нейния призив са поредица от действия на Вашингтон, които Гет описва като доказателства за завръщане към открита имперска политика. Тя посочва случая с ареста на венецуелския лидер Николас Мадуро от американски спецчасти и идеята на САЩ да присъединят Гренландия като примери за глобална доминация, която не отговаря на френските интереси.

"Ние не трябва да бъдем сателит, а суверенна сила", подчертава депутатката. Според нея, Франция има пълния потенциал да осигури собствената си защита, включително чрез своя ядрен арсенал, и може да се утвърди отново като глобален играч, необвързан с военни блокове.

Предложението идва на фона на все по-остри политически разногласия в Европа по темата за сигурността и геополитическите зависимости. Макар и с ограничени шансове да бъде прието, то отваря нов дебат за мястото на Франция в света и за ролята на НАТО в настоящата глобална конфигурация.

