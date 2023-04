Скандал и с Далай Лама. Замесено е момче (ВИДЕО)

И Далай Лама се оказа в центъра на страшен скандал.

Видео, което набира бясна скорост в интернет, показва как 87-годишният Далай Лама целува момче, което се навежда, за да му отдаде почит. След това будисткият монах изплезва езика си и се чува как духовникът казва: "Можеш ли да ми смучеш езика?".

Видеото е от събитие в МакЛеод Гандж, предградие на град Дхарамсала в Северна Индия, състояло се на 28 февруари, предаде Нова тв.

"Негово Светейшество желае да се извини на момчето и неговото семейство, както и на многобройните си приятели по света, за болката, която думите му може да са причинили", се казва в изявление, публикувано в потвърдения му акаунт в Туитър.

"Негово Светейшество често дразни хората, с които се среща, по невинен и закачлив начин, дори на публични места и пред камерите", се добавя в него. "Той съжалява за инцидента."

Потребителите в социалните мрежи заклеймиха видеото, наричайки го "отвратително" и "абсолютно неприемливо", след като то започна да се разпространява масово.

Монахът предизвиква критики не за пръв път, след като през 2019 г. се извини за думите си, че ако неговият наследник е жена, тя трябва да бъде "привлекателна".

This sick, disturbing video of the Dalai Lama making a child suck his tongue emerged months ago, but it has only just now made waves on social media—prompting the “holy” man to issue an apology. Why wasn’t it a problem for him before it went viral? pic.twitter.com/riVqugvPgl