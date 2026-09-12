Далай Лама стана на 90, обеща да живее до 130
Рожденият ден беше кулминацията на седмица тържества
Следете всички новини, анализи и коментари за Далай Лама. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Рожденият ден беше кулминацията на седмица тържества
Въпросът за неговото наследяване е от решаващо значение
Грозно видео потресе света
Спокойният ум е ключов фактор, за да е здраво тялото ни
Тибeтcкият духoвeн лидeр Дaлaй Лaмa бeшe вaкcинирaн днec cрeщу нoвия кoрoнaвируc
Последният духовен учител на Тибет направи 70 години откакто се възкачи на трона
Социализмът няма никога да се върне. Защо?
Дебютният албум излиза за рождения му ден на 6 юли
Далай Лама сега се чувства много по-добре, но е намалил пътуванията си
Европа прие твърде много бежанци, а вместо това трябва да подпомогне възстановяването на техните държави по произход. Това заяви Далай Лама в интервю...
Духовният водач на тибетците Далай Лама отпразнува в САЩ рождения си ден - 6-ти юли. Официалната му годишнина се изчислява на базата на тибетския луне...
Зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов и депутатът Пламен Нунев бяха единствените българи, които тази година бяха поканени да вземат участие в Мол...
Пилтън. Главата на тибетските монаси Далай Лама ще се появи на британския музикален фестивал в Гластънбъри тази тази година. Това обяви негово светейш...
Рим. Папа Франциск отказа среща с тибетския духовен лидер Далай Лама заради „деликатната ситуация" с Китай, съобщиха от Ватикана. Далай Лама е на пос...
Вашингтон. Предвидените за петък разговори на американския президент Барак Обама с тибетския духовен водач Далай Лама изнерви Китай. Азиатската страна...
Претория. Далай Лама няма да присъства нито на поклонението пред тленните останки на първия чернокож президент на ЮАР Нелсън Мандела, нито на погребен...