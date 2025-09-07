Силен трус разлюля Турция, спешна помощ на крак

Земетресение с магнитуд 4,9 по скалата на Рихтер удари в неделя провинция Балъкесир в северозападна Турция, съобщи турската служба за управление на бедствията AFAD, добавяйки, че на този етап няма данни за щети или жертви, предаде Ройтерс.

Земетресението в района на Синдирги в Балъкесир е било на дълбочина 7,72 км, съобщи AFAD.

Миналия месец земетресение с магнитуд 6,1 удари същия регион и причини смъртта на един човек, като същевременно доведе и до срутване на няколко сгради, напомня Ройтерс.

Министърът на вътрешните работи Али Йерликая заяви в социалната медийна платформа "X", че AFAD и други екипи за спешна помощ извършват проверки на място след земетресението.

