Руско чудо стана за смях и разстрои съня на Путин!

Владимир Путин непрекъснато обяснява колко напредва Русия в областта на технологиите, хвали се с развитата икономика на страната и новите оръжия, с които ще размаже врага в лицето на Украйна. Истината обаче е съвсем различна, за жалост на върхушката в Кремъл.

Всички фантасмагории на президента предизвикват смях, след като първият руски човекоподобен робот се строполи като пиянде на Киевский вокзал на презентацията. Представянето му се превърна във фиаско и роботът бързо беше изнесен от сцената и скрит зад завеса. Преди това Айдъл беше анонсиран от създателите му като способен да се движи в пространството, да премества предмети и да взаимодейства с хора. Видеото, което ще разстрои съня на Путин, беше публикувано от „Агенция Москва“.

От кадрите се вижда, че роботът излиза на сцената, придружен от двама души, падна под саундтрака от „Роки“. След това работниците се опитаха да го прикрият с параван, за да отстранят неизправността. Разработчиците заявиха, че падането е свързано с тестовата настройка и че проектът все още е в етап на тестване.

Същевременно в социалните мрежи бяха разпространени кадри от представянето на възможностите на робота, разработен от компанията на Илон Мъск. Контрастът между възможностите на двата робота, е стряскащ.

