Руската делегация излетя за Аляска, часът на срещата е ясен

В напрегнато очакване светът раздели погледите си на три места

Докато едни следят какво прави американския президент Доналд Тръмп, други наблюдават украинския лидер Володмир Зеленски, който пристигна във Великобритания и се срещна с премиера Стармър на "Даунинг стрийт" в Лондон. Трети са се фокусирали върху руския държавен самолет Ил-96-300 с номер RA-96023, който излетя от Москва в посока Анкоридж, Аляска.

Смята се, че на борда е делегацията, която ще вземе участие в преговорите с американския президент Доналд Тръмп утре. Официална информация, че на борда на руския самолет се намира Владимир Путин засега няма.

Самолетът се насочва към базата на ВС на САЩ "Елмендорф-Ричардсън" - според CNN това е мястото, което ще е домакин на срещата на двамата президенти.

Потвърдено е, че в състава на руската делегация за преговорите влизат външният министър Сергей Лавров, военният министър Андрей Белоусов и шефът на РФПИ Кирил Дмитриев, съветникът на президента Юрий Ушаков, министърът на финансите Антон Силуанов. От американска страна освен Тръмп ще участват също 5 души.

Юлий Ушаков заяви, че срещата в Аляска ще започне в 11.30 местно време утре, т.е. в 22:30 часа вечерта българско време.

Срещата ще започне с разговор между Путин и Тръмп във формат тет-а-тет с участието на преводачи. След това ще се проведат преговори в състава на делегациите и те ще продължат на работна закуска. Двамата президенти ще дадат пресконференция след разговорите. По думите на Ушаков, руската делегация ще излети от Анкоридж "веднага след края на преговорите". Срещата между Русия и САЩ ще се проведе "на символично място на фона на 80-годишнината от победата", заяви Ушаков.

Според него, в близост до военната база "Елмендорф-Ричардсън", където ще се проведат руско-американските преговори, е разположено мемориално гробище, в което са погребани деветима съветски пилоти, загинали през 1942-1945 г.

