Рубио категоричен за края на войната. Турция с ключова роля

Държавният секретар Марко Рубио обяви напредък в преговорите между САЩ и Иран.

Това стана ясно след срещата му с външните министри на Г-7 във Франция, съобщи Фокс нюз.

Рубио също каза на колегите си, че войната с Иран трябва да приключи в рамките на 2-4 седмици.

Той не поиска от страните от Г7 да осигурят кораби за откриването на Ормузкия проток сега, а се обърна с предложение да "се подготвят за следвоенна роля"

Да, има контакти между САЩ и Иран, те са координирани с Турция, а обменът на съобщения се осъществява чрез Пакистан.

Това заяви турският външен министър Хакан Фидан в интервю за телевизия A Haber.

"Започнаха контакти, съобщения се предават през Пакистан. Американците координират това с нас, водят се дискусии," каза той.

Според Фидан Турция е в контакт и с двете страни.

