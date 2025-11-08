Путин направи рокади на върха. Промените

Владимир Путин направи ключови проемни във властта.

Руският президентназначи генерал-лейтенант Андрей Булига, досегашен заместник-министър на отбраната, за заместник-секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация. Указът беше публикуван в събота на официалния сайт на Кремъл и цитиран от "Ройтерс".

С друго постановление Путин определи генерал-полковник Александър Санчик, командвал до момента Южния военен окръг, за нов заместник-министър на отбраната на мястото на Булига.

Булига заема поста заместник-министър, отговарящ за логистичното осигуряване на армията, от март 2024 г. Назначението му предшестваше серия от шумни антикорупционни разследвания, започнали месец по-късно, при които бяха арестувани над десет висши длъжностни лица, включително трима бивши заместник-министри на отбраната, по обвинения в присвояване и подкупи.

Съветът за сигурност на Русия, считан за един от най-влиятелните органи в системата на Кремъл, беше оглавен през май 2024 г. от дългогодишния министър на отбраната Сергей Шойгу. Назначението му последва критики срещу ръководството на армията за представянето ѝ във войната в Украйна и мащабните корупционни скандали в отбранителното ведомство.

Новите промени в йерархията на силовите структури се разглеждат като част от усилията на Путин да консолидира контрола над военния апарат и да възстанови доверието след серията арести и размествания в Министерството на отбраната.

