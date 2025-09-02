Путин и Си Цзинпин започват преговорите

Руският президент Владимир Путин и китайският лидер Си Цзинпин проведоха руско-китайски преговори в Пекин. Срещата се проведе в кулоарите на мероприятията по случай 80-годишнината от края на Втората световна война.

Малко по-рано Путин и Си взеха участие в тристранна среща Русия - Китай - Монголия. Лидерите на Русия и Китай обсъдиха широк спектър от въпроси.

Двустранните отношения между двете страни достигнаха „безпрецедентно равнище“, заяви руският президент Владимир Путин по време на разговора с китайския си колега Си Дзинпин.

„Нашите тесни контакти отразяват стратегическия характер на руско-китайските връзки, които в момента са на безпрецедентно ниво“, каза Путин.

Си провежда серия от дипломатически срещи тази седмица, включително участието си в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в северния град Тиендзин – форум, който Китай представя като алтернатива на западно доминираните международни структури.

Москва и Пекин обявиха „партньорство без ограничения“ само седмици преди Путин да даде начало на руската офанзива в Украйна през февруари 2022 г. Оттогава разширеното военно и търговско сътрудничество между двете страни тревожи Запада.

