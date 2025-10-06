Путин и Нетаняху се чуха по телефона. Думите за Тръмп

Владимир Путин проведе телефонен разговор с Бенямин Нетаняху, двамата лидери обсъдиха събитията в Близкия изток и уреждането на ивицата Газа, съобщи пресслужбата на Кремъл, цитирана от ТАСС.

„Актуалните събития в Близкия изток бяха обсъдени подробно, включително в контекста на плана на президента на САЩ за нормализиране на ситуацията в ивицата Газа“, се казва в съобщението.

Страните обмениха мнения относно ситуацията около ядрената програма на Иран и ситуацията в Сирия.

„Проведе се обмен на мнения по регионални въпроси. По-специално беше изразен интерес към намирането на договорено решение на ситуацията около ядрената програма на Иран и към по-нататъшна стабилизация в Сирия“, се казва още в изявлението на Кремъл.

Путин и Нетаняху обсъдиха и плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за уреждане на ситуацията в ивицата Газа.

„Актуалните развития в Близкия изток бяха обсъдени подробно, включително в контекста на плана на президента на САЩ за нормализиране на ситуацията в ивицата Газа. Владимир Путин потвърди непоколебимата позиция на Русия в полза на всеобхватно уреждане на палестинския въпрос, основано на добре установена международна правна рамка“, се казва в изявлението, предава БГНЕС.

