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Нов посланик на Русия у нас

Нов посланик на Русия у нас

Руският президент Владимир Путин освободи Юрий Исаков като посланик на Руската федерация у нас. За негов наследник на поста той определи Анатолий Мака...

17 август | 12:14
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