Путин и Нетаняху се чуха по телефона. Думите за Тръмп
Какво обсъдиха двамата лидери
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Какво обсъдиха двамата лидери
Президентът работи в Кремъл, каза говорителят му Дмитрий Песков
Руският президент Владимир Путин освободи Юрий Исаков като посланик на Руската федерация у нас. За негов наследник на поста той определи Анатолий Мака...
Шампионът проговори руски и зарадва 55 000 в Сочи Президентът на Русия Владимир Путин изгледа Гран при на своята родина и лично награди победителя в...