Пробив! Кораби преминаха през Ормузкия проток

Контейнеровоз, свързан с френска компания, и танкер за втечнен природен газ преминаха през Ормузкия проток днес - едни от малкото потвърдени преминавания на ключовия морски път, останал почти изцяло блокиран след началото на конфликта в Иран, предадоха Блумбърг, Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.

Контейнеровозът „Си Ем Ей Си Джи Ем Криби“ (CMA CGM Kribi) е отплавал от района на Дубай и е преминал през пролива по маршрут в близост до иранското крайбрежие, сочат данни за проследяване на кораби и информация от източници, запознати със ситуацията. Корабът впоследствие е подал сигнал, че се намира край Маскат.

Плавателният съд е собственост на френската компания „Си Ем Ей Си Джи Ем“ (CMA CGM SA) – една от водещите контейнерни линии в света. От компанията не коментират информацията.

Паралелно с това танкерът за втечнен природен газ „Сохар“ (Sohar), регистриран като омански, също е напуснал района на Персийския залив през Ормузкия проток, като се е придвижвал по южния маршрут край крайбрежието на Оман. Това е първо преминаване по маршрута на кораб за втечнен природен газ от началото на конфликта.

Трафикът през Ормузкия проток остава силно ограничен повече от месец след началото на военните действия, като преминават основно кораби, получили предварително одобрение от Иран. Наблюдава се оформяне на система за координиран транзит по маршрути, контролирани от иранските власти.

По данни на пазарни участници някои държави, включително от Азия, са постигнали споразумения за ограничено преминаване на свои кораби, докато европейските страни продължават дипломатическите усилия за облекчаване на ситуацията.

Междувременно се отчита леко увеличение на корабния трафик в сравнение с първите седмици на конфликта, въпреки че нивата остават значително под обичайните.

Ормузкият проток е от ключово значение за глобалните доставки на петрол и природен газ, като през него преминава значителна част от световния енергиен износ. Ограниченията доведоха до сътресения на енергийните пазари и засилиха опасенията за дългосрочни нарушения в снабдяването.

Според пазарни наблюдатели евентуалното възстановяване на трафика, включително на кораби за втечнен природен газ, се следи внимателно, тъй като може да допринесе за стабилизиране на цените на енергоизточниците в глобален мащаб.

