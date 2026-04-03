Иран скръцна със зъби на ООН за Ормузкия проток

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи предупреди да не се предприемат никакви "провокативни действия", в момент, когато се очаква Съветът за сигурност на ООН да гласува днес по предложение за преминаването през Ормузкия проток, предаде Франс прес.

Стратегическият морски път, през който преминават световните доставки на горивата, е почти изцяло блокиран от Иран в отговор на израелско-американската военна операция срещу Ислямската република на 28 февруари, припомня БТА.

"Абас Арагчи предупреди, че всяко отнасящо се до Ормузкия проток провокативно действие на агресорите и техните поддръжници, включително и в Съвета за сигурност на ООН, само ще усложни ситуацията", съобщи иранското министерство на външните работи.

