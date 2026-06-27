Празни рафтове! Жегата докара дежа вю за пандемията

Събота следобед е, часът в Германия е малко след 14:00, а термометрите коват безмилостните 40 градуса. Пейзажът в големите хранителни вериги в страната обаче не напомня на обикновен горещ уикенд, а на първите седмици на Ковид пандемията. Читатели на Флагман.бг изпратиха снимки на празните супермаркети.

Рафтовете за охладени продукти – сирена, млечни стоки, тесто и готови храни – са брутално ометени до шушка.

По принцип в Германия неделя е почивен ден по закон и магазините не работят – нещо, с което местните са свикнали от десетилетия. Понеделник си е съвсем обикновен, делничен и работен ден, но въпреки това мащабите на пазаруването днес са извън всякакъв контрол.

Германците буквално са окупирали супермаркетите от сутринта, за да се запасят с провизии за следващите 24-48 часа. Целта на масовото презапасяване е само една: пълно барикадиране по домовете с пуснати щори, за да не се налага никой да си показва носа навън в адската жега през уикенда.

Паниката е сериозно подклаждана от новините и драматичната ситуация с критичните температурни рекорди в съседна Франция и Западна Европа. Германците, известни със своята пресметливост, очевидно са решили, че предстои невиждан климатичен колапс, и са реагирали първосигнално – точно както с тоалетната хартия и олиото по време на локдауните.

Докато едни се крият по апартаментите си с препълнени хладилници, тези, които нямат климатици, потърсиха алтернативно спасение. Бреговете на река Рейн буквално са окупирани. Хиляди германци са опънали хавлиите си директно по тревните и пясъчните ивици около реката в опит да хванат малко прохлада от водата.

Във вътрешността на градовете обаче асфалтът се топи, по улиците няма никой, а магазините изглеждат така, сякаш през тях е минало торнадо.

Рафтовете са брутално ометени до шушка

Останали са само няколко нещастни шоколада

Източник: Флагман





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