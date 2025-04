Пореден кошмар в Европа! МВнР каза има ли пострадали българи

Пореден кошмарен ицидент в европейски град.

Най-малко 63 души са били ранени при катастрофа между два автобуса в Барселона. Четирима са в сериозно състояние. Сблъсъкът е станал на оживена пътна артерия в града, обявиха спешните служби на Каталуния, предаде БТА.

В единия автобус е имало италиански студенти, идващи от курорта Льорет де Мар. В другия автобус е имало пътници на круизен кораб, които са били на тур в града. Според очевидци, цитирани от „Вангуардия“, единият автобус е ударил задната част на другия автобус, който на свой ред се е блъснал в дърво.

#Breaking#Barcelona, ​​​​a collision between two buses on Avinguda Diagonal involves a vehicle carrying a school group from #Messina #Italy : 34 injured, 4 of them seriously. One slightly injured among the Italian students. pic.twitter.com/dM8th9UKZQ