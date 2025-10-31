Обновеният паметник на Христо Ботев в Измаил бе открит под звука на сирени за въздушна тревога и народни песни

На фона на сирени за въздушна тревога и народни песни официално бе открит обновеният паметник на Христо Ботев в украинския град Измаил. На събитието присъстваха български и украински представители, сред които генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев, заместник-министърът на културата Ашот Казарян, генералният консул на България в Одеса Светослав Иванов и българският изпълнител Илия Луков.

Събитието бе организирано от Измаилската българска община „Света София“ с председател Николай Иванов и Измаилския държавен хуманитарен университет с ректор Ярослав Кичук, пред чиято сградата се намира паметникът. Гостите на събитието поднесоха цветя пред паметника, бяха изпълнени химните на Украйна и България, както и български народни песни.

Откриването на реновирания паметник се осъществява в седмицата, когато българите в Молдова и Украйна празнуват Деня на бесарабските българи - 29 октомври.

Надявам се, че откриването на паметника на Христо Ботев ще обедини още повече нашата диаспора и ще ни помогне да развием своите възможности за доброто и просперитета на нашия край и нашата държава Украйна, обърна се към гостите Николай Иванов, председател на Измаилската българска община „Света София“.

Той благодари на Въоръжените сили на Украйна „за възможността днес да се съберем и да открием отново паметника на Христо Ботев“, и прикани присъстващите да почетат паметта на загиналите воини с минута мълчание.

Когато сме заедно, можем да направим всичко така, както трябва. Това е пример как когато има задача, има и хора, които могат да я изпълнят – и да го направят на сто процента, каза Антон Киссе, народен депутат във Върховната рада на Украйна и председател на Асоциацията на българите в Украйна.

В слово на церемонията генералният консул на България в Одеса Светослав Иванов посочи, че „повече от 200 години пазят българската култура, роден език, народни традиции и национална идентичност”. „Благодаря ви като представител на България в Одеска област“, допълни той.

Дипломатът припомни, че част от живота на Ботев е преминал именно в земите на Бесарабия, като той е преподавал български език в Измаил.

Заместник-министърът на културата Ашот Казарян каза, че е изключително развълнуван и е голяма чест за него да присъства днес на откриването на този свят паметник на поета и революционер Христо Ботев в Измаил.

Паметникът на Христо Ботев в Измаил е едно от най-българските места извън България, заяви генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

Вълчев подчерта, че именно в Измаил Ботев е живял и работил почти две години – от август 1869 до май 1871 г. – като учител по български език. „Той прекарва тук почти две години като учител по езика, който и до днес се учи в Измаилския университет“, каза генералният директор.

Българският изпълнител и композитор Илия Луков поздрави с песен събралите се български и украински представители на церемонията. Той изпълни песен, създадена през 1903 година, когато Османската империя потушава Илинденско-Преображенското въстание.

“И (ви поздравявам с) думите на Ботев - “този, който падне в бой за свобода, той не умира“. Народът винаги е възпявал своите герои. И тази песен възпява и Левски, и Ботев”, обясни изпълнителят и добави: „Тя е много стара и не се пее, но аз ще изпея”.

„За нас, бесарабските българи, е особено ценно, че нашите гости от България пристигнаха именно сега въпреки трудностите и обстановката на пълномащабна военна агресия срещу Украйна“, каза Марина Деной, заместник-председател на Измаилската районна държавна администрация.

Днес с гордост можем да кажем, че всички ние продължаваме да носим непокорния и силен дух на нашите предци и историята на нашия народ – история с дълбоки корени, пише в поздравителен адрес, изпратен до българската община „Света София“ в Измаил и нейния председател Николай Иванов от председателя на Научния съвет на град Добрич (България) по повод Деня на бесарабските българи и тържественото откриване на обновения паметник на Христо Ботев в украинския град Измаил. Текста прочете Светослав Гочев, член на делегацията от град Добрич, която присъства на празника.

Бюст-паметникът на Христо Ботев в град Измаил е открит на 20 март 1978 г. и е първият на територията на съвременна Украйна. Разположен е пред главния корпус на Измаилския държавен хуманитарен университет.

Датата на откриването му е по случай 100-годишнината от Освобождението на България от османско робство. Бюстът е направен от измаилския скулптор Михаил Недопак.

