Нови разкрития за арестуваните за обира в Лувъра

Френските власти арестуваха двама души за участие в обира в Лувъра. Миналата неделя от най-посещавания музей в света бяха откраднати ценности на френската монархия, според първоначалните оценки - за 88 милиона евро.

Двама от четиримата издирвани във връзка с обира в Лувъра са вече в ареста, както съобщи прокурорът на Париж Лор Беко.

Единият е арестуван на аерогара "Шарл дьо Гол" (Charles de Gaulle или l’Aéroport de Roissy) на път за Алжир, както допълва информацията радио "Франс ентер".

И двете лица са били идентифицирани благодарение на следите от ДНК, оставени по няколкото предмета, изпуснати при бягството им, между които чифт ръкавици и уоки токи, съобщава БНР.

Другите две лица още се издирват. Задържаните са известни на полицията с криминални прояви.

Миналата неделя те успяха да проникнат в музея с кранов кош (вишка с разтегателна стълба на камион), откраднат в едноименния град Лувър край Париж, и разбиха витрините с резачки.

Цената на откраднатите бижута, които обаче имат и историческа стойност, беше изчислена на 88 милиона евро. Короната на императрица Йожени беше намерена, изпаднала на улицата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com