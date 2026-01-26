Нещо нечувано става в САЩ

Опасна зимна буря премина през САЩ, оставяйки най-малко седем жертви и прекъсвайки електрозахранването на един милион домове.

Училища и пътища в цялата страна са затворени, а полетите са отменени, тъй като „животозастрашаващи“ условия се простират от Тексас до Нова Англия, според Националната метеорологична служба (NWS), предава BBC.

Най-малко двама души са починали от хипотермия в Луизиана, а други смъртни случаи, свързани с бурята, са докладвани в Тексас, Тенеси и Канзас.

Към неделя следобед над 800 000 домакинства са останали без ток, според poweroutage.us. Междувременно над 11 000 полета са били отменени, съобщи FlightAware.

Обилните снеговалежи, киша и леден дъжд, които са опасно явление, биха могли да продължат с дни, и бурята може да засегне около 180 милиона американци - повече от половината от населението.

„Снегът и ледът ще се топят много, много бавно и няма да изчезнат скоро, а това ще попречи на всякакви усилия за възстановяване“, каза Алисън Санторели, метеоролог от Националната метеорологична служба, пред американския медиен партньор на Би Би Си - CBS News.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани написа в публикация в X, че най-малко петима души в града са починали в събота, но добави, че причината за смъртта им все още не е установена.

Той обаче каза: „Това е напомняне, че всяка година нюйоркчани се поддават на студа“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com