Напрежение. Нетаняху със зловещо обещание

Иранската атака с касетъчни боеприпаси срещу Тел Авив е ранила 15 души

Снимка: БТА
22 мар 26 | 16:13
1865
Агенция Стандарт

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща, че Израел ще "атакува поединично" лидерите на Ислямската република и най-вече военнослужещите от елитния Корпус на гвардейците на ислямската революция, предаде "Франс прес".

"Ще преследваме режима, както и гвардейците на ислямската революция, тази банда престъпници", заяви Нетаняху при посещение на място, ударено от иранска ракета в град Арад.

"И ще атакуваме поединично лидерите на режима, неговите съоръжения и икономически активи", подчерта израелският премиер пред журналисти, застанал сред развалините на мястото, ударено пряко от ирански ракетен удар, предаде БТА.

Междувременно израелските служби за спешна помощ заявиха, че иранската атака с касетъчни боеприпаси срещу Тел Авив е ранила 15 души.

Петдесет и три годишен мъж е с тежки наранявания, посочи спасителната служба "Маген Давид Адом", израелският еквивалент на Червения кръст.

Полицията съобщи, че боеприпасите са поразили няколко обекта в централните части на Тел Авив.

Използваните касетъчни боеприпаси в атаката имат радиус на поразяване от 10 километра, уточняват Израелските сили за отбрана.

Автор Агенция Стандарт
Още от Свят
3 Коментара
Анти
преди 1 час

РАНЕНИ БИЛИ 15 !?... ПАДА ИМ СЕ И НА ПОВЕЧЕ !

Против
преди 1 час

Ами пишете повече за оная обрязан евреин- ЦИОНИСТ ! Нека гори в Ада на Вечната Клада ! Избил десетки хиляди невинни хора, разрушил градовете им ! Трябва да бъде задържан и осъден от съда в Хага за престъпления срещу ЧОВЕЧЕСТВОТО ! Доживотен затвор за тая гадна гадина !

Zar Boris
преди 45 минути

Powetsche ot 150 Raneni, ot koito nad 35 Tejko! Baija EWREIN schte Iztschezne OT Planetata! ONKEL DONI Pak prawilno se orientira, LekaPoleka Tragwam da se otteglija ot Tazi Karwawa Kasapnitza!!!!!!!

