На историческата среща: САЩ взе ключово решение за Сирия

Вашингтон обяви продължаване с още 180 дни на частичното замразяване на санкциите срещу Сирия, наложени по Закона "Цезар". Това съобщи Министерството на финансите на САЩ, цитирано от "Ройтерс". Решението заменя предишното замразяване, обявено на 23 май.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна в понеделник сирийския си колега Ахмед аш Шараа в Белия дом за първата среща между двамата, която се разглежда и като признание за бившия джихадист, предадоха агенциите.

Срещата протича дискретно, далеч от камерите, отбелязва "Франс прес", предава БТА.

Сирийският президент пристигна в 11:37 ч. местно време, съобщи Белият дом. Той не мина през главния вход и не беше спазен обичайният протокол, който се следва при посещения за държавни глави и ръководители на чужди правителства, които президентът на САЩ почти винаги посреща лично на стълбите.

Журналистите също не бяха поканени в Овалния кабинет в началото на срещата, както обикновено се случва при официални посещения.

Миналия четвъртък Тръмп, заяви, че неговият гост върши "много добра работа" в Сирия. "Той е корав човек. Но аз се разбирах много добре с него по време на срещата в Саудитска Арабия през май", добави той.

Тогава 79-годишният милиардер оцени 43-годишния си колега като силен и привлекателен.

Временният президент на Сирия, чиято ислямистка коалиция свали дългогодишния лидер Башар Асад през декември 2024 г., пристигна във Вашингтон в събота.

Очаква се по време на тази историческа визита Дамаск да подпише споразумение за присъединяване към международната антиджихадистка коалиция, водена от САЩ, заяви американският пратеник за Сирия Том Барак.

САЩ планират да създадат военна база близо до Дамаск, "за да координират хуманитарната помощ и да наблюдават развитието на ситуацията между Сирия и Израел", според друг дипломатически източник на АФП.

