Историческа среща в Белия дом

Президентът на Сирия Ахмед ал-Шараа се срещна с американския си колега Доналд Тръмп в Белия дом за безпрецедентни разговори. Двамата лидери разговарят само няколко дни след като Вашингтон премахна Шараа от списъка на лицата, свързани с тероризма, предаде АФП.

Шараа, чиито бунтовнически сили свалиха дългогодишния сирийски лидер Башар Асад в края на миналата година, е първият сирийски държавен глава, който посещава Белия дом от обявяването на независимостта на страната през 1946 г.

Преди това той е бил свързан с „Ал Кайда“, а ръководената от него групировка „Хаят Тахрир аш-Шам“ (HTS) беше извадена от американския списък на терористичните организации едва през юли, докато самият Шараа беше премахнат от списъка на 7 ноември.

„Президентът на Сирия пристигна в Белия дом… Срещата между президента Тръмп и президента ал-Шараа вече започна“, се посочва в официално изявление на Белия дом, предаде БГНЕС.

Необичайно за по принцип медийно активния Тръмп, пристигането и срещата на сирийския лидер се проведоха при закрити врата, без присъствие на журналисти или камери.

Миналата седмица републиканецът заяви, че сирийският лидер „върши много добра работа. Това е тежък регион, а той е твърд човек. Но се разбираме отлично и е постигнат голям напредък със Сирия“.

Откакто пое властта, новото сирийско ръководство се стреми да се дистанцира от насилственото си минало и да представи по-умерен образ пред сирийското общество и международната общност.

„Посещението на Шараа в Белия дом е изключително символичен момент за новия лидер на Сирия, който с това прави още една стъпка в поразителната си трансформация — от командир на въоръжена групировка до световен държавник“, коментира Майкъл Хана, директор на американската програма на Международната кризисна група (International Crisis Group).

Временно изпълняващият длъжността президент за първи път се срещна с Тръмп в Саудитска Арабия през май, по време на регионалното турне на американския лидер. Тогава 79-годишният Тръмп нарече 43-годишния Шараа „млад, привлекателен човек“.

