Мощно земетресение! Камчатка отново се разтресе

Земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер разтърси крайбрежието на Камчатка в Далечния изток на Русия.

Това съобщи Американската геоложка служба (USGS), дни след друго силно земетресение в района, предаде АФП.

Трусът е регистриран на 128 километра източно от руския град Петропавловск-Камчатски, на дълбочина от 10 километра.

Тихоокеанският център за предупреждение за цунами издаде предупреждение за възможни опасни вълни по близките крайбрежия.

