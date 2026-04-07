Минута мълчание. Уникален разговор между Тръмп и астронавтите

Разговорът на президента на САЩ Доналд Тръмп с екипажа на „Артемис II“ в понеделник вечерта изглежда претърпя засечка по средата, когато нито президентът, нито четиримата астронавти проговориха в продължение на цяла минута.

„Неловкият“ момент, както го описват потребителите в социалните мрежи, стана изключително популярен онлайн. Някои критици твърдят, че вината е на президента, докато други смятат, че тишината е настанала, защото астронавтите не са имали какво да кажат в отговор на коментарите на Тръмп, съобщава Newsweek.

Четиримата астронавти, които пишат история — Рийд Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кох и Джеръми Хансен — се отдалечиха от Земята повече от всеки друг човек досега на шестия ден от своята мисия, достигайки 400 171 км разстояние от нашата планета.

Малко преди 22:00 ч. местно време (ET) на същия ден, Тръмп обяви в социалните мрежи, че ще разговаря на живо с астронавтите от „Артемис II“ след няколко минути. Екипажът изглеждаше усмихнат по време на разговора си с Тръмп, който ги поздрави и ги попита, наред с други неща, какво е било усещането, когато са загубили комуникация с останалата част от човечеството.

Администраторът на НАСА Джаред Айзъкман, който се намира в Космическия център „Джонсън“ в Хюстън, описа разговора като „доста готин“.

За какво разговаряха Тръмп и екипажът на „Артемис II“?

Тръмп обяви разговора с четиримата астронавти в платформата Truth Social в понеделник вечерта, пишейки: „Ще разговарям довечера, НА ЖИВО, със страхотните (и смели!) астронавти на Артемис II, НА ЖИВО, в 22:00 ч. Насладете се!!!“

Според информацията, екипажът е подредил капсулата „Орион“, в която летят, малко преди разговора с президента. След него последва друго публично събитие, в което четиримата астронавти отговаряха на въпроси, зададени от Айзъкман.

По време на видеовръзката с президента, на стената до тях се виждаха знамената на САЩ и Канада, поставени едно до друго. Под американския флаг имаше и друго знаме, отбелязващо 250-ия рожден ден на страната.

Тръмп зададе няколко въпроса на астронавтите, включително кой е бил най-вълнуващият момент от пътуването им досега. Уайзман, командирът на мисията, описа всичко, което екипажът е видял през този ден, включително лунния кратер Ориентале и затъмнението, което са наблюдавали след преминаването от далечната страна на Луната.

На въпроса как са се чувствали, когато са загубили комуникация с човечеството за 40 минути по време на полета зад Луната, Глоувър отговори: „Всъщност беше доста приятно“.

Преди настъпването на тишината, президентът поздрави четиричленния екипаж, споделяйки, че е разговарял с бившата хокейна легенда Уейн Грецки, канадския премиер Марк Карни и „много други приятели“ в Канада, които се гордеят с Хансен.

„Изисква се много кураж за това, което правите, много смелост и много гениалност. Те са много, много горди с вас“, каза Тръмп.

Последва минута, в която и екипажът, и президентът запазиха пълно мълчание, преди астронавтите да поискат „бърза проверка на връзката“, за да се уверят, че Тръмп все още е на линията.

Президентът отвърна: „Тук съм, да“, което предизвика смях в контролната зала.

Тръмп обвини „деветсекундното закъснение“ за неловката тишина.

„Да, мисля, че може да сме прекъснали за малко. Разстоянието е голямо... но сигналът е страхотен“, добави президентът.

Разговорът продължи сравнително гладко, като Тръмп повтори думите си за разговора с Грецки. В края му президентът покани астронавтите да му гостуват в Белия дом след приключване на мисията.

