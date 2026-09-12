Минута мълчание. Уникален разговор между Тръмп и астронавтите
Те обясниха какво чувство са изпитали
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Те обясниха какво чувство са изпитали
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Маратонки бяха осмивани в мрежата заради приликата им с грузинското национално ястие хинкали
Последната минута на юни 2015 ще продължи 61 секунди. Това се случва заради неправилното въртене на Земята, което не е пропорционално с атомните часов...