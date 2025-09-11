Мелания с разплакващи думи за Чарли Кърк

Разплакващи думи за Чарли Кърк, който бе убит по време на своя лекция в университета Юта Вали, публикува първата дама на САЩ Мелания Тръмп. В социалната мрежа Х първата дама изрази скръбта си.

“Децата на Чарли ще бъдат отгледани с истории вместо със спомени, със снимки вместо със смях и с тишина там, където гласът на баща им би трябвало да отекне. Животът на Чарли Кърк трябва да служи като символично напомняне, че състрадателната осъзнатост издига семейството, любовта и страната”, написа Мелания в социалната мрежа.

31-годишният Кърк беше основател и главен изпълнителен директор на Turning Point USA, организация, тясно свързана с движението на президента Тръмп “Make America Great Again“.

Един от най-близките сподвижници на Тръмп беше прострелян във врата в университета Юта Вали по-рано в сряда, докато беше домакин на откриващото събитие за неговото турне “Американско завръщане“, включващо лекции в кампуса.

Стрелецът все още е на свобода.

Кърк беше баща на две деца - момче, което навърши 1 година през май, и момиче, което навърши 3 години през август.

Съпругата му, Ерика Францве, често публикуваше снимки в социалните мрежи, на които Кърк прекарва време с децата си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com