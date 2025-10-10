Кошмар парализира Щатите! Има загинали и изчезнали

Огромна и тежка експлозия във военен завод за боеприпаси в американския щат Тенеси избухна в петък сутринта.

В резултат на взрива има загинали и изчезнали много хора. Това съобщи шерифа на окръга, като първите пристигнали на мястото на инцидента служители на извънредните служби заявиха, че вторичните експлозии първоначално са принудили спасителите да стоят на разстояние от мястото на пожара.

Мощната експлозия разтърси завод за производство на взривни вещества в селските райони на Тенеси в петък сутринта, разтърсвайки домове на километри разстояние и принуждавайки аварийните служби да се втурнат на мястото на инцидента, съобщават местните власти и жители.

Инцидентът е станал в Accurate Energetic Systems близо до град Бъкснорт, на около 60 мили югозападно от Нашвил, съобщиха от офиса на шерифа на окръг Хикман. В публикация в социалните медии агенцията е помолила хората да избягват района, за да могат екипите за бързо реагиране да си вършат работата.

По-нататъшни взривове първоначално държаха спасителите на известно разстояние, каза по телефона пред Асошиейтед прес Дейвид Стюарт, главен медицински екип от окръг Хикман.

Малко по-късно в петък сутринта, достъпът беше осъществен и екипите за първа помощ и експертите по взривни вещества претърсваха развалините за жертви и се опитваха да установят какво е причинило експлозията.

Има жертви и ранени, свързани с експлозията, но агенцията за управление на извънредни ситуации в Тенеси все още не е споделила никакви данни в ранните часове на петък следобед, тъй като здравният департамент на щата не ги е потвърдил, каза говорителят Кристин Колтър по телефона.

По данни на Асошиейтед прес най-малко 19 души са в неизвестност след инцидента.

