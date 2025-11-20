Изроди плащат луди пари, за да убиват хора за удоволствие

Италианските власти са започнали разследване по слухове, че богати чужденци са плащали над 90 000 долара, за да стрелят по хора по време на „човешки сафарита“ в Сараево през 90-те години на миналия век, като е имало и допълнителна такса за убийство на деца.

Разследването е започнато, след като италиански писател твърди, че е открил доказателства, че богати ентусиасти на оръжие - наричани „снайперски туристи“ - са плащали на босненските сръбски сили за възможността да стрелят по произволни жители по време на 4-годишната обсада на града, пише "Гардиън".

"Повече от 10 000 души бяха убити в Сараево от снайперисти и обстрели между 1992 и 1996 г. Имаше германци, французи, англичани, хора от всички западни страни, които плащаха големи суми пари, за да бъдат отведени там, за да стрелят по цивилни", каза разследващият писател Ецио Гавацени.

"Нямаше политически или религиозни мотиви. Те бяха богати хора, които ходеха там за забавление и лично удовлетворение. Говорим за хора, които обичат оръжията и може би ходят на стрелбища или на сафари в Африка", добави той.

Гавацени каза, че за първи път е прочел репортажи за предполагаемите стрелби, водени от туристи, в италиански медии през 90-те години, но е започнал да се задълбочава, след като е гледал документален филм от 2022 г. за бивш сръбски войник, който твърди, че чужденци са стреляли по жители от хълмовете в Сараево. Той твърди, че ключов източник е бил бивш служител от босненското разузнаване.

Новозапочнато разследване, ръководено от прокурори в Милано, има за цел да идентифицира всички италианци, замесени в така наречения снайперски туризъм. Гавацени заяви, че вече е разкрил самоличността на някои от италианците, за които се твърди, че са замесени в клането, и се очаква те да бъдат разпитани от прокурорите през следващите седмици.

Босненското консулство в Милано заяви, че босненското правителство ще предложи "пълно сътрудничество" по време на разследването.

