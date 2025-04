Излязоха скандални истини за семейство Обама!

Твърде любопитни разкрития за една от противоречивите президентски двойки на САЩ.

Барак и Мишел Обама, които според мълвата се развеждат тайно, не само че слагат край на брака си, те също така са приключили и с политиката.

Radar Online разкри как бившият президент и Първата дама сега "живеят отделно", докато слуховете за развод продължават да се носят в публичното пространство.

Месеци наред Барак и Мишел избягват да коментират слуховете за развод, но сега тяхното политическо и културно влияние също се бори да оцелее.

В навечерието на изборите семейство Обама показа обединение, заставайки до Камала Харис, след като тя беше избрана да се изправи срещу президента Доналд Тръмп.

След като Байдън се оттегли и Харис зае неговото място, бяха необходими няколко дни преди бившата Първа двойка на САЩ да публично да подкрепи Камала.

В книгата "Fight: Inside the Wildest Battle for the White House" се твърди: "Отне дни на интензивни преговори, за да се сключи сделка за най-простото действие в политиката. Цялата рамка, включително сценарият, беше предназначена да издигне семейство Обама и да изглежда така, сякаш тя моли за тяхната благословия. Това беше голяма глупост и Харис трябваше да симулира изненада и ентусиазъм."

Тогава Камала сякаш реши на свой ред да удари съпрузите за действията им, като изрази шока си, когато те я подкрепиха публично заедно.

След като слуховете, че двойката спи в "отделни спални" се завъртяха, изглежда възможно според реакцията на Харис, това да е било добре известно в политическия свят, преди да стане достояние в медиите.

Въпреки това, на фона на всички слухове, двойката продължава да споделя почит в социалните медии един за друг, отбелязвайки празници като Свети Валентин и рождени дни.

Освен това Мишел продължава да преследва своята подкаст кариера, която не е толкова успешна, колкото феновете й прогнозираха, че ще бъде.

В скорошен епизод бившата Първа дама удари брутално съпруга си. Известният автор и подкастър Джей Шети попита Мишел дали тя "би ли била привлечена от човек, който не е финансово стабилен, когато го срещне."

"Ъъъ, омъжих се за един такъв", каза бившата Първа дама. "Напуснах корпоративната си фирма, когато срещнах Барак. Имах някой, който каза: "Пазя ти гърба. Рисковете, които си мислиш, че поемаш, не са толкова големи и аз съм тук, за да ти помогна."

Двойката се запознава през 1988 г., когато Барак постъпва на работа в адвокатска кантора в Чикаго за лятото, където Мишел вече работи в отдела по маркетинг и по закона за интелектуалната собственост.

