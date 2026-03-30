Гари Каспаров каза какво не се прощава в Русия

Гари Каспаров посочи ключовото условие, необходимо за смяна на режима в Русия: „Историята ясно ни показва, че в Русия на царете се е прощавало всичко, освен едно – загубена война. Война, която царят е започнал и не е могъл да спечели, е завършвала много зле за този, който я е започнал.

Така е било винаги, така ще бъде и сега. Никой не казва, че ние, „добрите“, ще направим нещо от чужбина, но е абсолютно очевидно, че в определен момент вътрешните конфликти в Русия ще се окажат неразрешими.“, цитира Блиц

Политическият анализатор сподели мнението си за случващото се в Русия в интервю за YouTube платформата „Аналізуй“.

Според руския опозиционер един от конфликтите вече се очертава съвсем ясно – този между силовите структури и олигарсите. „Това по принцип е класически конфликт още от времето на Иван Грозни.

Тези структури се изправят срещу тези, които имат парите, и в един момент царят вече не е в състояние да балансира всичко това.

Трябва да се вземат все повече пари, но това подкопава „хранителната база“, защото силовите структури се разрастват. Ако на този фон се води безкрайна война, всичко може да завърши по начина, по който стана през 1917 година“, заяви Каспаров.

Той добави, че не очаква масови протести, а по-скоро ситуация, в която поддържането на вътрешния баланс в обществото ще стане невъзможно.

„В Русия всичко се случва само в Москва. Всичко останало никого не интересува. Виждаме, че в центъра обстановката започва да се нажежава. Отнемат интернет на хората.

Процесът на навлизане в личния живот придобива опасен за властта характер. Казвам, че по повърхността на вулкана вече са се появили мехурчета. Не знаем кога ще е изригването, но признаците са налице“, прогнозира Каспаров.

