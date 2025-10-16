Френското правителство оцеля два вота на недоверие

Правителството на френския премиер Себастиен Льокорню оцеля два вота на недоверие

По-рано днес кабинетът на Льокорню оцеля при първи вот, внесен от радикалната левица.

Вторият бе внесен от крайнодясната партия „Национален сбор“, предадоха световните агенции.

В подкрепа на вота на недоверие гласуваха 144 членове на Националното събрание (долната камара на френския парламент) при необходими 289 гласа, за да бъде свален кабинетът.

