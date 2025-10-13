Франция обяви новия състав на кабинета. Промените

Френското президентство обяви новия състав на кабинета на премиера Себастиан Льокорню, като преназначи Ролан Лескюр, близък съюзник на Еманюел Макрон, за министър на финансите.

Той поема поста в момент, в който правителството е под силен натиск да прокара бюджета за 2026 г. през дълбоко разделен парламент, отбелязва Ройтерс.

Льокорню обеща да сформира кабинет на „обновлението и разнообразието“, но се придържа към предишния си избор за трите най-високи поста, включително министър на външните работи Жан-Ноел Баро и министър на правосъдието Жерал Дарманен.

Най-забележимата промяна в избора на министри е новият министър на вътрешните работи Лоран Нунез, шеф на парижката полиция, който заменя Бруно Ретайо, лидер на консервативната партия "Републиканците", който има президентски амбиции, отбелязва Ройтерс.

Льокорну се срещна снощи с президента Еманюел Макрон, за да обсъдят състава на кабинета, два дни след повторното му назначаване за министър-председател и в разгара на най-тежката политическа криза във Франция от десетилетия. Той е под натиск да представи бързо бюджет, за да спази конституционните срокове, като кабинетът на президента заяви, че предложението трябва да бъде готово до сряда, за да бъде в съответствие с изискванията.

Наличието на правителство е формално предварително условие за представянето на бюджет.

"Както казваме от няколко дни, правителството ще бъде свалено (в парламента) от Националния сбор и нашите съюзници. Утре ще внесем вот на недоверие срещу него", обеща в "Екс" лидерката на френската крайнодясна партия Марин льо Пен.

"Президентът на републиката трябва да обяви разпускането на Националното събрание възможно най-скоро, за да даде възможност на френския народ да изрази волята си и да избере ново мнозинство за промяна, което без съмнение ще бъде водено от Жордан Бардела", смята още тя.

От своя страна консервативната партия "Републиканците" заяви в прессъобщение, че на 10 октомври нейното политическо бюро е гласувало против участието ѝ в правителството.

"В резултат на това членовете на "Републиканците", които са се съгласили да се присъединят към правителството, вече не могат да претендират, че са членове на "Републиканците". Те незабавно ще прекратят функциите си в нашите управителни органи, които ще свикаме в следващите дни, за да вземем окончателно решение", отбелязва партията.

"Ново правителство #Льокорню2. Няма да коментирам тази вечер. Всички знаят какво мисля", заяви в "Екс" лидерката на "Зелените" Марин Тонделие.

Лидерът на френските социалисти Оливие Фор от своя страна се ограничи да напише в същата социална платформа "Без коментар..."



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com