Европа с голямо решение за войната в Украйна

Появиха се първи изявления на европейските лидери след днешния разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп. Пред медиите говориха френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц и президентът на Украйна Володимир Зеленски.

Макрон заяви, че по време на срещата с Путин Тръмп иска да постигне прекратяване на огъня в Украйна. Той също така съобщи, че според Тръмп всички териториални въпроси могат да се решават "само чрез преговори с Украйна".

"Казах на Тръмп, че трябва да има гаранции за сигурността на Украйна. Тръмп подкрепи това", заяви Зеленски, като допълни, че Украйна и ЕС са се споразумели за 5 принципа, при които е възможно примирие.

Преди това пет принципа публикува и изданието "Политико", като вероятно става дума за същите такива.

Зеленски отново се изказа против изтеглянето на украинските сили от Донецка област, което, според медиите, се обсъжда от Тръмп и Путин в рамките на мирното споразумение. При това той даде да се разбере, че е готов да обсъжда "териториални въпроси".

Канцлерът на Германия заяви, че европейците са казали на Тръмп, че са заинтересовани от успеха му в преговорите с Путин, но са призовали президента на САЩ да вземе предвид интересите на Украйна и Европа. Украйна е готова да обсъди въпроса за териториите, но фронтовата линия трябва да бъде отправна точка, заяви Мерц. При това, според него, юридическото признаване на териториите "не се обсъжда".

Отказът да се изтеглят ВСУ от Донецка област в замяна на прекратяване на огъня е "окончателно решение" след днешните преговори между Украйна и европейските страни, заяви Зеленски, като не уточни каква е позицията на Тръмп по този въпрос.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com