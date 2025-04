Ето ги последните кадри на съпругата на Джийн Хекман

Съпругата на известния актьор Джийн Хекман, Бетси Аракава, беше заснета в последната си публична поява преди преждевременната си смърт в кадри от камери за наблюдение, публикувани от властите в Ню Мексико във вторник, съобщи The New York Post.

Според съдебния лекар от Ню Мексико, д-р Хедър Джарел, Бетси Аракава е починала на 12 февруари в дома си в Санта Фе, който е споделяла с Хекман. Причината за смъртта на 65-годишната класическа пианистка е установена като хантавирус — рядка болест, пренасяна от гризачи.

На 11 февруари кадри от охранителните камери, получени от The Sun, показват Аракава.

Тя е пазарувала сама на каси за самообслужване в супермаркет Sprouts Grocery Market в Санта Фе около 16:00 часа. Видеото, публикувано от офиса на шерифа на окръг Санта Фе, потвърдило предишни съобщения, което показва, че Аракава е носела маска за лице по време на пазаруването. Бившата съпруга на носителя на Оскар по-късно е била забелязана в близкия магазин Shine Pet Food.

