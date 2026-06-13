Сделка за милиони след смъртта на Джийн Хекман
Експресна продажба за имение, натоварено с история
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Експресна продажба за имение, натоварено с история
Смъртта на 95-годишния актьор е настъпила около 18 февруари - близо седмица след тази на съпругата му
Ето какво е правила Бетси Аракава преди смъртта на двойката
Първи доклад за смъртта на холивудската двойка
Актьорът и съпругата бяха открити мъртви на 26 февруари
Фризьорът на покойната холивудска звезда с нови разкрития
Двукратният носител на „Оскар“ и съпругата му бяха открити мъртви в дома им в Санта Фе на 26 февруари
От офиса на шерифа на окръг Санта Фе излезе нова информация
Живот на звезди под прикритие
Актьорът е подписал последното копие от завещанието си на 7 юни 2005 г.
Хекман е починал седмица след съпругата си Бетси Аракава
В момента се води разследване
От офиса на шерифа на окръг Санта Фе става ясно, че по телата на двойката няма следи от насилие или външни наранявания
Двамата бяха женени от 1991 г.
Какво твърдят щатски таблоиди
Актьорът отпразнува 95-я си рожден ден в края на януари